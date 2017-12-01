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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:40  01 декабря 2017 0

Страховщики подсчитали ущерб от мошенников по ОСАГО. В проблемных регионах предлагают поднять тарифы

Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
Страховые компании планируют либерализовать тарифы по ОСАГОФото: Илья Московец © URA.RU

Российские страховые компании намерены пересмотреть стоимость тарифов по ОСАГО. Для борьбы с недобросовестными автоюристами они предлагают либерализацию тарифов.

По оценкам российского союза автостраховщиков (РСА), ежегодный ущерб от их действий составляет около 60 миллиардов рублей, заявил глава РСА Игорь Юргенс. В озвученную сумму также входит ущерб от мошенничества самих страхователей ОСАГО (порядка 10 миллиардов рублей). Кроме того, страховой рынок страдает от распространения поддельных полисов ОСАГО и управления автомобилем без полиса ОСАГО.В обоих случаях речь идет о 15-миллиардном ущербе.

В течение 2017 года года сумма страховых выплат по суду превысила 12,4 миллиарда рублей, а размер накладных расходов страховщиков, спровоцированных юристами, превысил 13,4 миллиарда рублей. «Это говорит о предпринимательском интересе к деньгам, которые пошли на выплаты не потребителям, а недобросовестным посредникам и мошенникам», — цитирует главу РСА информагентство ТАСС.

Страховщики считают, что необходимо увеличить тарифы в проблемных регионах, что заставит автовладельцев добиваться от властей принятия мер по решению вопроса с мошенниками по ОСАГО. Союз предлагает отменить существующие в ОСАГО надбавки к полису — коэффициенты территории, возраста и стажа водителя, ограничения по допуску за руль, мощности автомобиля — в обмен на установление страховщиками индивидуальных тарифных коэффициентов для водителей, пишет «Коммерсант».

В союзе автостраховщиков убеждены, что либерализация тарифов существенно очистит от рынок мошенников. По данным социологического центра РОМИР, инициативу РСА поддерживает 53 процента российских автовладельцев.

Сергей Макеев
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