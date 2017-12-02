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02 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:35  02 декабря 2017 0

Названы регионы России с самыми большими долгами по зарплате

Земля, красивый домик, социальное пособие,бедность, ребенок в автомобиле, проститутки, шлюхи , бедность, нищета, протянутые руки, нет денег
Долг работодателей перед россиянами составляет 3,5 млрд рублейФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Самая большая задолженность по заработной плате наблюдается в Приморском и Хабаровском краях, а также в Кемеровской и Амурской областях. Об этом рассказал глава Роструда Всеволод Вуколов.

Вуколов отметил, что среди злостных неплательщиков зарплаты оказались предприятия Мурманской, Астраханской областей, а также Красноярского края. «Четверть из общего объема всей задолженности приходится на предприятия-банкроты, поэтому необходимо активно использовать механизм, предусмотренный законодательством по привлечению собственника к субсидиарной ответственности», — цитирует главу Роструда ТАСС.

По данным Росстата на 1 ноября долг работодателей перед россиянами составил 3,5 млрд рублей. Только за октябрь долги перед работниками предприятий по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 118 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что высокий уровень задолженности по зарплате на добывающих предприятиях свидетельствует о невнимательном отношении к людям. Глава государства отметил, что за последнее время задолженность по зарплате в России выросла на 7,7%, превысив три млрд рублей. «У нас 60 тысяч человек в стране вовремя не получают заработную плату», — отметил президент, уточнив что в этом направлении необходимо совершенствовать нормативную базу.

Нина Калинина
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