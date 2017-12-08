05:38 08 декабря 2017 0

За время съемок актеры, сыгравшие роли танкистов, стали настоящей командой Фото: страница Антона Богданова в Instagram

Популярный пермский актер Антон Богданов, известный по своей роли в комедийном сериале «Реальные пацаны», рассказал журналистам о съемках в исторической драме Алексея Сидорова «Т-34». Фильм о событиях Великой Отечественной войны выйдет на экраны в 2018 году. Часть картины снимали в Чехии.

«В кино сниматься — тяжелейший труд, особенно если это происходит в экспедиции, — цитирует актера пермский портал 59.ру. — В Москве-то после съемок едешь домой, к родным, а там все иначе. Утром тебя забирает машина, далее — костюмы, долгий грим — у нас было много пластики, делали шрамы и кровь. Потом репетиции. Приезжали танки, пиротехника. Потом спать. А наутро за тобой опять приезжает машина… И так нон-стоп три месяца».

По словам актера, Чехия — в хорошем смысле скучная страна. Исключение составляет лишь Прага: она тусовочная, современная, будто бы совсем другой мир.

Напомним, картина «Т-34», фрагменты которой Алексей Сидоров уже представил в этом году в Каннах, повествует о советских танкистах, оказавшихся в немецком плену, но сумевших совершить побег. К слову, «Т-34» — уже не единственная «военная» роль актера, которого зритель привык в комедийных ролях. Сейчас Богданов снимается в сериале «По законам военного времени», также рассказывающего о событиях Великой Отечественной. Кроме того, Антон уже успел отметиться и как режиссер-документалист. Ранее «URA.RU» писало, что его дебютная работа «Даня» была удостоена премии международного фестиваля короткометражек «Лампа».

Стоит упомянуть, что проект «Реальные пацаны», который сделал лицо актера узнаваемым, снимается уже 11 сезон. Комедийный сериал впервые вышел на экраны в 2010 году и повествует о жизни пермяков в формате видеорепортажа.