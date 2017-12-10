Поклонники жестко раскритиковали Волочкову за очередное откровенное фото

04:17 10 декабря 2017 0

Под фото подписчики балерины оставили сотни гневных комментариев Фото: Instagram Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова подверглась жесткой критики со стороны подписчиков за очередной опубликованный в Instagram снимок. Поклонникам не понравилось то, что на фото балерина якобы запечатлена без одежды, а ее большую часть тела прикрывают два букета цветов.

«Вы были прекрасной балериной. К вам некоторые стремились, и в вашем возрасте вряд ли кто-то похвастается растяжкой. Но, Настя, зачем вы себя так губите? Вы прекрасный человек. Но ни одна уважающая себя женщина так как вы себя вести не будет. Пожалуйста, одумайтесь, не позорьте прекрасный город Санкт-Петербург» (орфография сохранена), «Ни капли уважения к этой мадам больше нет. Сама себя сгубила», «Настя, хватит уже с ума сходить. Ты прекрасная балерина, хороший и добрый человек. Соберись. Честно, обидно смотреть», «Вашу дочь жаль! Вот уж насмотрелась на фотки мамаши», «Опять голая, да что же это такое», пишут пользователи.

Всего за 9 часов снимок набрал больше 13 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

Совсем недавно Волочкова оказалась в центре неприятного скандала: кто-то опубликовал в Сети ее секс-фото. На этом фоне, согласно данным сервиса «Яндекс.Wordstat», популярность скандально известной балерины Анастасии Волочковой выросла за ноябрь в 10 раз.