Глава Сбербанка Герман Греф предостерег Соединенные Штаты от введения широкомасштабных антироссийских санкций, отметив, что в случае их принятия холодная война покажется «детской забавой».
«Один из главных банкиров России [Герман Греф] сказал, что потенциально далеко идущие новые санкции Соединенных Штатов могут сделать так, что „холодная война покажется детской забавой“», — пишет Financial Times.
Более того, он назвал иррациональным вероятное отключение России от межбанковской системы SWIFT. На Западе в пользу такого решения политики высказываются с момента введения санкций против РФ, с 2014 года, пишет Life. Не исключено, что обсуждению этой темы вернутся снова.
В 2015 году в России был создан аналог системы SWIFT — электронная система взаиморасчетов «Мир».