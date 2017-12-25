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25 декабря 2017
24 декабря 2017
00:15  25 декабря 2017 0

Греф оценил последствия санкций США против России. Холодная война покажется «детской забавой»

Synergy Clobal Forum 2017. Москва, греф герман, synergy global forum, синергия
Германт Греф прокомментировал новые санкции со стороны СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Греф предостерег Соединенные Штаты от введения широкомасштабных антироссийских санкций, отметив, что в случае их принятия холодная война покажется «детской забавой».

«Один из главных банкиров России [Герман Греф] сказал, что потенциально далеко идущие новые санкции Соединенных Штатов могут сделать так, что „холодная война покажется детской забавой“», — пишет Financial Times.

Более того, он назвал иррациональным вероятное отключение России от межбанковской системы SWIFT. На Западе в пользу такого решения политики высказываются с момента введения санкций против РФ, с 2014 года, пишет Life. Не исключено, что обсуждению этой темы вернутся снова.

В 2015 году в России был создан аналог системы SWIFT — электронная система взаиморасчетов «Мир».

Сергей Демин
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