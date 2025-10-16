В Госдуме спрогнозировали, что американский 7-Eleven сделает с российским рынком

Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Eleven не станет серьезным конкурентом для российских ритейлеров, если решит выйти на рынок РФ. Об этом сообщил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко, комментируя планы компании зарегистрировать свои товарные знаки в России.
«Небольшие магазины шаговой доступности с товарами первой необходимости на скорую руку, так сказать. Вряд ли составят конкуренцию нашему ритейлу, просто займет свою нишу магазинов у дома или в туристических местах», — пояснил Антропенко РИА Новости. Он подчеркнул, что интерес зарубежной компании свидетельствует об открытости российского рынка для иностранных инвесторов, при условии их дружественного отношения к стране.
Антропенко также отметил, что окончательное решение о доступе на рынок должны принимать компетентные органы. «Мы готовы принимать партнеров, дружественных, естественно. Но это уже будут оценивать компетентные организации», — добавил парламентарий.
Ранее telegram-канал Shot сообщил, что 7-Eleven подала в Роспатент восемь заявок на регистрацию товарных знаков и фирменного оформления, включая логотип и элементы дизайна пакетов. Подготовка документов заняла больше времени из-за технической ошибки в адресе, и регистрация прошла только со второй попытки. Регистрация товарных знаков считается стандартной процедурой для выхода международных компаний на новые рынки, уточняют источники.
7-Eleven — крупнейшая мировая сеть магазинов формата convenience store (магазин шаговой доступности). Компания основана в США, однако с 1991 года контрольный пакет принадлежит японским инвесторам. Сейчас под брендом 7-Eleven работает более 83 тысяч магазинов в 17 странах мира, включая Японию, США, страны Юго-Восточной Азии и Австралию. Ожидается, что сеть может начать работу в России не ранее 2026 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.