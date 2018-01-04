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04 января 2018
08:19  04 января 2018 4

Звезда фильмов «Начало» и «Люди Икс» вышла замуж за свою подругу. ФОТО

Фестиваль красоты
Девушка не может поверить своему счастьюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Звезда фильмов «Начало» и «Люди Икс» Эллен Пейдж (Ellen Page) сыграла свадьбу со своей подругой. Об этом она сообщила в социальной сети.

«Не могу поверить, что теперь могу называть эту экстраординарную женщину своей женой», — написала актриса на своей странице в Instagram. Пейдж призналась в нетрадиционной ориентации еще несколько лет назад, пишет Life. Тогда в 2014 году она выступила с проникновенной речью на молодежной ЛГБТ-конференции в Лас-Вегасе.

Мировую известность Эллен Пейдж принесли роли в фильмах «Люди Икс», «Начало» и «Джуно». Благодаря съёмкам в последней картирне она была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Иван Антонов
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