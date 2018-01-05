ФБР начало новое расследование в отношении Хиллари Клинтон

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подозревает в нелегальной деятельности благотворительный фонд Хиллари Клинтон Clinton Foundation, в то время, когда она занимала пост госсекретаря США. По данному делу началось расследование.
Членов фонда Clinton Foundation подозревают в нелегальной активности за время деятельности Клинтон на посту госсекретаря США, пишет RT со ссылкой на американское издание The Hill. В декабре прошлого года по данному делу был проведен допрос как минимум одного свидетеля.
В данный момент сотрудники ФБР выясняют, оказывали ли жертвователям денег в фонд какую-либо помощь от государства после того, как ими были перечислены финансовые средства. Еще в 2016 году чиновники Министерства юстиции США вмешались в расследование относительно фонда Хиллари Клинтон, помешав ФБР вести следствие, уточняет информагентство Nation News. Тогда сотрудники секретного ведомства добыли факты, что в августе 2016 Хиллари Клинтон оказывала покровительство спонсорам Clinton Foundation.