Неизвестные распили самую дорогую в мире бутылку водки стоимостью 1,3 млн долларов, похищенную из частного музея в Дании. Пустой сосуд был обнаружен на территории одной из строек в Копенгагене.
«Дорогая бутылка водки, которая была украдена в Вестербро вечером во вторник, найдена. Её нашли на стройплощадке в Шарлоттенлунде», — говорится в сообщении полиции в Twitter. Сейчас сосуд находится в полиции, которая поблагодарила нашедшего и отказалась от дальнейших комментариев, передает RT.
По мнению хозяина драгоценного напитка, взятого напрокат в России, воры попали в хранилище, где находилось около 1,2 тыс. бутылок коллекционного алкоголя, подобрав дубликаты ключей. Чтобы сделать выбор, им понадобилось только несколько минут. При этом действия преступников были записаны на видео, сделанное камерами наблюдения.
Как уже сообщало «URA.RU», бутылка водки «Руссо-Балт» (Russo-Baltique) стоимостью 1,3 млн долларов была похищена в Дании. Злоумышленники вынесли ее из подвала в музее бара, владелец которого организовал там музей. На изготовление сосуда ушло 3 кг золота, при отделке использовали кожу от автомобиля, собранного в 1912 году для ралли Монте-Карло.