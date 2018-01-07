Советника президента Украины развеселило видео убийства человека
Советник президента Украины Юрий Бирюков поглумился над гибелью ополченца в Донбассе. На своей странице в Facebook Бирюков опубликовал видео, на котором украинский снайпер берет в прицел военнослужащего ДНР и убивает его.
«Как из „ихтамнета“ сделать „ихтамгдетоприкопают“? Шпок… и нету», — прокомментировал видеозапись Бирюков. Советник Петра Порошенко добавил, что снайпер ВСУ использовал винтовку Драгунова, а сам выстрел производился с расстояния 450 метров.
Ранее стало известно, что украинские военные перебросили на линию соприкосновения в Донбассе самоходные артиллерийские установки и танки. По данным разведки ЛНР, в период новогодних праздников группы диверсантов ВСУ могут провести серию диверсий.