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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
21:38  10 января 2018 1

Госдума в шутку поменяла адрес посольства США в Москве

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Политики двух стран обмениваются колкостямиФото: depositphotos.com © URA.RU
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В Госдуме России придумали остроумный ответ на появление в Вашингтоне «площади Бориса Немцова» (Boris Nemtsov Plaza). Там предлагают назвать безымянный проезд возле посольства США в Москве «Североамериканским тупиком», сообщает РИА «Новости».

С инициативой по переименованию выступил председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Он отметил, что возле здания американского посольства, расположенного по адресу Большой Девятинский переулок, 8, есть безымянный переулок, который нужно назвать «Североамериканский тупик». Дипведомство США станет первым и единственным домом в тупике и получит адрес «Североамериканский тупик, дом 1».

Накануне городской совет Вашингтона одобрил законопроект о переименовании площади, на которой находится посольство России в Вашингтоне. Она будет именоваться площадью оппозиционера Немцова — Boris Nemtsov Plaza, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Автор инициативы Михаил Дегтярев — молодой политик, считающийся самым перспективным среди нового поколения либеральных демократов. В 2013 году он баллотировался на пост мэра Москвы (соперничая в том числе и с Сергеем Собяниным) и получил 66 532 голоса москвичей (2,86%), сообщает «Экспресс-газета».

Артем Косых
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