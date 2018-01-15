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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Москвы
17:42  15 января 2018 0

На прощание с Державиным пришли Малахов и Эрнст. ВИДЕО

Артист ушел из жизни после продолжительной болезниФото: worldpodium Instagram

В Москве состоялась церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным. В Московском академическом театре собрались сотни человек, среди которых было много известных людей.

Проститься с 81-летним артистом пришли актер, друг и многолетний напарник Державина Александр Ширвиндт, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, политик Сергей Степашин, юморист Владимир Винокур, ведущий Андрей Малахов, основатель юмористического тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский и многие другие, передает «Федеральное агентство новостей».

Писатель Аркадий Инин рассказал, что без фирменного номера «Моя морячка» в исполнении Мих Миха [так его называли друзья] не обходилась ни одна встреча друзей, пишут «Дни.ру». Державина похоронят на Новодевичьем кладбище, где покоится его отец, служивший актером в Театре имени Вахтангова. В Москве в ближайшее время могут установить памятник выдающемуся артисту.

Легендарный советский и российский актер скончался после тяжелой болезни 10 января. Он сыграл в известных картинах «Зимний вечер в Гаграх», «Старые клячи», «Трое в лодке, не считая собаки». Также Державин почти полвека выступал в составе юмористического дуэта с Александром Ширвиндтом.

Иван Антонов
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