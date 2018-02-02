Глава известного глянца назвала Пугачеву «провинциальной истеричкой». ФОТО

22:27 02 февраля 2018 4

Примадонна не сдерживала эмоции, но быстро отошла Фото: телеграм-канал Super.ru

Телеграм-канал Super.ru разместил историю ссоры главного редактора журнала Vogue Алены Долецкой и примадонны Аллы Пугачевой. Дамы сначала разругались, а потом мирно отправились в ресторан.

Долецкая в своей книге «Не жизнь, а сказка» рассказала о том, как решила на первую обложку российского Vogue в 1999 году разместить Пугачеву. Съемка проходила в Мюнхене с лучшими стилистами, визажистами и фотографами со всего мира. С самого начала все пошло непросто: певице не понравились наряды от Max Mara, Dior и Yamamoto.

Но самое интересное началось на макияже, где Пугачева вскочила с криками: «Он [визажист] попал мне чем-то в глаз. У меня аллергия! Сворачивайте свою чертову лавочку». Долецкая отправилась успокаивать артистку в туалет и позвала ее обратно к ждущей ее команде. «Да пошла эта твоя команда на *** [здесь было нецензурное выражение — прим.ред.]», — крикнула Пугачева. Долецкая в ответ запустила в нее рулоном туалетной бумаги со словами: «Идите вы сами на *** [здесь было нецензурное выражение — прим.ред.]! Я думала, вы звезда, а вы провинциальная истеричка».

После этого главред хотела извиниться перед сотрудниками и отправить их домой. Но Пугачева быстро появилась на площадке, и работа продолжилась. После съемки Долецкая с Пугачевой отправились в ресторан, где певица научила журналистку правильно пить водку.

Напомним, что друзья Пугачевой рассказали правду о ее похудении. По их словам, достичь желаемых параметров она смогла за счет диет. Ранее в Сеть попал снимок 20-летней давности, на котором Пугачеву сложно узнать из-за лишнего веса и округлого лица со вторым подбородком.