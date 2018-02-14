СМИ сообщили о гибели 22 школьников в результате ДТП. ФОТО

Среди погибших 10 девочек и 12 мальчиков
В Нигерии автобус, в котором ехали ученики государственной средней школы штата Баучи, врезался в грузовик. В результате происшествия погибли 22 школьника и водитель автобуса.
Страшная авария произошла в северном штате Кано. Водители обоих транспортных средств пытались объехать выбоину на дороге, но не рассчитали свои маневры, из-за чего и произошло столкновение. Среди погибших 10 девочек и 12 мальчиков, еще три ребенка были госпитализированы с серьезными травмами, передает телеканал 360.
Отмечается, что дети направлялись на экскурсию, в ходе которой планировали побывать в редакции местной радиостанции.