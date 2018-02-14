СМИ сообщили о гибели 22 школьников в результате ДТП. ФОТО

05:11 14 февраля 2018 0

Среди погибших 10 девочек и 12 мальчиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нигерии автобус, в котором ехали ученики государственной средней школы штата Баучи, врезался в грузовик. В результате происшествия погибли 22 школьника и водитель автобуса.

Страшная авария произошла в северном штате Кано. Водители обоих транспортных средств пытались объехать выбоину на дороге, но не рассчитали свои маневры, из-за чего и произошло столкновение. Среди погибших 10 девочек и 12 мальчиков, еще три ребенка были госпитализированы с серьезными травмами, передает телеканал 360.

Отмечается, что дети направлялись на экскурсию, в ходе которой планировали побывать в редакции местной радиостанции.