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19 февраля 2018
18 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:08  19 февраля 2018 0

Вор в законе из клана врагов Деда Хасана вышел на свободу. ВИДЕО

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, тюремная камера
Из ИК Аслан Батумский переведен в изолятор для мигрантовФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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Криминальный авторитет Аслан Кобуладзе, известный в уголовном мире как Аслан Батумский, отбыл семилетний срок в кемеровской ИК-40. Его дальнейшая судьба не определена: пока он помещен в центр для нелегальных мигрантов.

В настоящее время решается вопрос о депортации Аслан Кобуладзе в Грузию, где ему грозит новый срок за факт принадлежности к «воровскому миру», сообщает сайт VSE42.Ru. Ранее ему было зачитано постановление МВД РФ о нежелательности его дальнейшего пребывания на территории России. Примечательно, что сам Кобуладзе называет себя «гражданином СССР», уточняет «Прайм Крайм».

Уроженец Аджарии Кобуладзе числился в преступном мире одним из противников покойного Деда Хасана (Аслан Усоян). Последний был наиболее влиятельным криминальным авторитетом в России; его убили в 2013 году.

Ранее на свободу вышел также Дулат Йоуло, он же Ахмед Евлоев, более известный в криминальной среде как Ахмед Сутулый. Тот тоже считается сторонником противников Деда Хасана, а также одним из возможных претендентов на звание «главного вора в законе» в стране.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
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