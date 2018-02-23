США перехватили переговоры владельца «вагнеровцев» с сирийскими властями

21:16 23 февраля 2018 0

Американцы рассказали свою версию событий в Сирии Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американские спецслужбы перехватили переговоры миллиардера Евгения Пригожина с представителями сирийских властей. Россиянин считается владельцем ЧВК «Вагнер».

Сам перехват датирован концом января 2018 года. Как утверждает Meduza.io со ссылкой на The Washington Post, речь шла и некоем «быстром и сильном» наступлении в Сирии. При этом, согласно публикации в американском издании, Пригожин утверждал, что получил разрешение на наступление от некоего российского министра.

В публикации отмечается также, что и ранее Пригожина неоднократно связывали с ЧВК «Вагнер». При этом подчеркивается, что участники группы являются наемниками. Наемничество при этом запрещено российским законодательством, что не мешает отдельным гражданам выступать в подобной роли за границей по личной инициативе.

Отметим, в начале февраля появилась информация о гибели нескольких граждан РФ в Сирии. При этом сообщалось, что это были участники некоей «частной военной компании Вагнера». Предполагается, что группа сирийцев совместно с «ЧВК Вагнера» решила присвоить нефтяные поля и разрушенный нефтеперерабатывающий завод курдов, союзников американцев. Военные США, заметив маневры, запросили у российских военных официальные данные и, получив ответ, что российских военнослужащих там нет, нанесли артиллерийский и авиационные удары.