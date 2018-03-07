В хлебобулочные изделия будут добавлять йодированную соль

06:10 07 марта 2018 4

Дефицит йода в организме россияне смогут восполнять при помощи выпечки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Минздрав РФ предложил добавлять йодированную соль в хлебобулочные изделия. Об этом сообщается в подготовленном ведомством проекте федерального закона.

«Хлебобулочные изделия, используемые в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях культуры и воинских частях должны быть произведены с использованием пищевой поваренной соли, обогащенной йодатом калия», — говорится в проекте.

Это связано с тем, что жители России получают с пищей йода в три раза меньше нормы, что сказывается на здоровье. Из-за дефицита йода в организме могут начаться проблемы со щитовидной железой и умственным развитием детей, передает «Российская газета».