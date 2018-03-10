На Урале похоронили майора, погибшего при крушении Ан-26 в Сирии

19:25 10 марта 2018 6

Майор улетел в Сирию ровно за месяц до авиакатастрофы Фото: E1.ru

В Елани 10 марта прошли похороны 36-летнего майора Дмитрия Кукушкина, погибшего в авиакатастрофе с Ан-26 в Сирии. Прощание состоялось в старом здании Порошинской средней школы, ее территорию на это время оцепили военные полицейские.

Тело Кукушкина было в закрытом гробу гораздо меньше его роста, отмечает E1.ru. На кладбище отправилась вереница машин, которая растянулась на несколько километров. Там прошел траурный митинг: представители почетного караула выпустили залпы в небо.

Известно, что Дмитрий Кукушкин вырос в Свердловской области в семье старшего прапорщика. Он закончил Екатеринбургское военное училище. 6 февраля, ровно за месяц до авиакатастрофы, майор улетел в Сирию. У Кукушкина в Чебаркуле осталась жена и шестилетний ребенок.

Как писало «URA.RU» ранее, жертвами крушения Ан-26 также оказались еще один майор из Елани, а также генерал, который закончил Свердловское суворовское училище. Авиакатастрофа произошла, когда Ан-26 летел с аэродрома Кувейрас близ Алеппо на авиабазу Хмеймим. В ней погибли 39 человек, находившихся на борту самолета. Черный ящик уже найден на месте крушения и передан на расшифровку.