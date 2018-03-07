14:49 07 марта 2018 4

Разбившийся борт с номером 26 летал с 1980 года фото: Maksimus

Стало известно, что среди погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии 6 марта находились двое военнослужащих из Свердловской области. Сообщение об этом появилось в instagram-аккаунте yelansky_garnizon.

«В авиакатастрофе военного борта на базе в Сирии погибли служащие ЦВО и служащие нашего учебного центра. Это Майор Микрюков В. В. и майор Кукушкин Д. И. У всех остались дети. Группа „Еланский гарнизон“ приносит соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в авиакатастрофе возле российской авиабазы Хмеймим погиб генерал-майор Владимир Еремеев, выпускник Свердловского суворовского училища. Крушение произошло, когда Ан-26 летел с аэродрома Кувейрас близ Алеппо на авиабазу Хмеймим. В катастрофе погибли 39 человек, находившихся на борту самолета. По данным министерства обороны, самолет не был обстрелян. Основная версия крушения — техническая неисправность. Черный ящик уже найден на месте крушения и передан на расшифровку.