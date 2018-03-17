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17 марта 2018
12:20  17 марта 2018 0

«ВКонтакте» запустил приложение «Знакомства», аналогичное Tinder

Клипарт. Декабрь (Часть 1). Магнитогорск, многоэтажка, поцелуй, стрит-арт, магнитогорск, зима
Пользователи смогут найти друзей или любовьФото: Илья Московец © URA.RU

Соцсеть «ВКонтакте» запустила новое приложение «Знакомства». Аналог Tinder можно установить в любую группу или паблик, чтобы подписчики сообществ устанавливали дружеские или даже любовные связи.

Каждую анкету можно отметить лайком или пропустить. В случае, если «сердечки» пользователей совпадают, им дается возможность пообщаться прямо в приложении.

В пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что сервис прежде всего ориентирован на виртуальное общение без привязки к геолокации, сообщает агентство Nation News. Тем не менее, когда пользователь просмотрит все анкеты в сообществе, ему будут доступны и другие профили, в том числе — про принципу географического соседства.

Семен Гринберг
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