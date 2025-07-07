Ассистентка плакала после опознания тела, пишет Shot
Ассистентка бывшего министра транспорта РФ прибыла на место самоубийства, чтобы опознать тело начальника. Появились кадры, на которых видно как она плачет. Информацию и кадры опубликовал telegram-канал Shot.
«Ассистентка Старовойта плачет на месте его самоубийства. Полине пришлось опознать тело начальника», — написано в материале.
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