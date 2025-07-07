Ассистентка экс-министра Романа Старовойта плачет после опознания тела. Видео

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Ассистентка плакала после опознания тела, пишет Shot
Ассистентка плакала после опознания тела, пишет Shot Фото:

Ассистентка бывшего министра транспорта РФ прибыла на место самоубийства, чтобы опознать тело начальника. Появились кадры, на которых видно как она плачет. Информацию и кадры опубликовал telegram-канал Shot.

«Ассистентка Старовойта плачет на месте его самоубийства. Полине пришлось опознать тело начальника», — написано в материале.

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Ассистентка бывшего министра транспорта РФ прибыла на место самоубийства, чтобы опознать тело начальника. Появились кадры, на которых видно как она плачет. Информацию и кадры опубликовал telegram-канал Shot. «Ассистентка Старовойта плачет на месте его самоубийства. Полине пришлось опознать тело начальника», — написано в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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