Олигархи из «кремлевского доклада» наняли американских лоббистов для защиты

Попавшие в «кремлевский доклад» минфина США российские бизнесмены задумались о последствиях данного события. Ряд из них теперь планирует требовать своего исключения из этого перечня «врагов Америки».
Владелец алкогольной SPI Group Юрий Шефлер и совладелец технологической IPG Photonics Валентин Гапонцев обратились к американским лоббистским фирмам для оценки возможного ущерба от попадания в список, сообщает РБК. Еще один — экс-владелец газовой компании «Нортгаз» Фархад Ахмедов — обратился к юристам и намерен через суд «отстаивать свою честь и репутацию».
Как отмечается, особую обеспокоенность и недоумение у части бизнесменов вызывает тот факт, что они давно уже живут в США. Так Юрий Шефлер в России вообще находится в розыске по обвинению в незаконном использовании заграницей торговых марок «Столичная» и «Московская», а Валентина Гапонцева после смены места жительства несколько лет назад даже издание Forbes считает не российским, а американским миллиардером. Третий несогласный — Фархад Ахмедов — связь с Родиной не терял, но возмущен самим фактом своего попадания в это список и тем, что власти США пытаются «породить в российской элите чувство страха неопределенности».
Как отмечают эксперты, беспокойство бизнесменов можно считать оправданным, но лоббисты им вряд ли смогут помочь. «Воздействовать на OFAC через лоббирование все равно бесполезно — „это напрасно выкинутые деньги“», — пояснил изданию юрист-международник Сергей Гландин.
«Кремлевский список» был опубликован минфином США в конце января. В перечень вошли 210 российских чиновников и бизнесменов. Американский конгресс пока не придумал, какие именно санкции применять к попавшим в доклад, но обещает сделать это в неопределенном будущем.