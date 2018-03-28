05:18 28 марта 2018 0

Главным условием было отсутствие политической агитации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вечером во вторник, 27 марта, на Пушкинской площади в Москве состоялся стихийный митинг памяти жертв трагедии в Кемерове. В течение часа площадь оказалась заполнена практически полностью. Главным условием мероприятия стало отсутствие политической агитации.

Мероприятие на Пушкинской родилось с вопросов пользователей соцсетей о том, будет ли акция в память жертв трагедии. Затем соответствующие группы в организовали журналисты Филипп Дзядко и Елизавета Сурганова. Собравшиеся на площади люди держали в руках листы с надписью «Кемерово. Не забудем» и датой «25.03.2018».

1/11 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как сообщает «Московский комсомолец», Алексей Навальный, тоже пришедший на Пушкинскую, заявил журналистам, что пришел не агитировать, а «исполнить гражданский долг» и молча возложил цветы рядом с надписью «Кемерово», которую активисты сделали свечами.

Впрочем, в сети уже появились записи, как отдельные группы собравшихся все-таки пытаются выкрикивать лозунги политического характера. В частности, в аккаунте члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло в сети Twitter появилось одно из свидетельств подобных нарушений.

«Сторонники Навального во всей красе — устроили политическое сборище на акции памяти, — написал общественник. — Кто бы сомневался, что упустят такую возможность».

О том, что Навальный «устроил пиар на костях», заявила и известная российская актриса и телеведущая Анастасия Самбурская. В свойственной ей экспрессивной манере она раскритиковала оппозиционера, обвинив его в нарушении договоренностей.

Напомним, жертвами пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта стали 61 человека, из них 41 ребенок. Как писало «URA.RU», 28 марта в России объявлен днем траура по погибшим.