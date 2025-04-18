Слуцкий: деятельность экс-главы диаспоры проверят после слов о России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность и законность нахождения в России бывшего главы совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахрома Исмаилова, который ранее заявил о желании «узбеков заселить Россию». По словам политика, подобные высказывания требуют серьезного внимания со стороны властей.
«ЛДПР выведет этого „лидера по оказанию миграционных услуг“ на чистую воду. Исмаилов получил наше гражданство, но сердце, похоже, оставил в другой стране. Наш народ и Генпрокуратура помогут этому узбекскому мечтателю определиться в пространстве. Готовим запросы,» — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он заявил, что по итогам проверки станет ясно, как он попал в Россию, как легализовался, как получил образование и т.д. Также прокуроры проверят его бизнес и работу в диаспоре.
По словам политика, так называемая «экспансия граждан Узбекистана» уже началась, об этом свидетельствуют чайханы на каждом углу и растущее число больших узбекских семей в России. Глава ЛДПР выразил уверенность, что народ и Генпрокуратура смогут помочь определить истинные намерения Исмаилова и его деятельность.
Ранее Бахром Исмаилов призвал соотечественников к «экспансии» в России, заявив о необходимости замены русской культуры узбекской. Он отметил, что узбеки должны стать третьим по численности народом в стране и осуществить такую же экспансию по всему миру, подчеркнув демографический потенциал Узбекистана. Исмаилов также рассказал о своей юридической деятельности в России, отметив, что его бизнес лидирует в оказании миграционных услуг по получению гражданства и разрешений на проживание.
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