22:09 30 марта 2018 0

Поклонники считают, что певцу стоит обратить внимание на свой внешний вид Instagram, Игорь Николаев

Поклонники популярного певца Игоря Николаева разочарованы внешним видом своего кумира. В последнее время исполнитель значительно прибавил в весе, что не может не расстраивать фанатов певца.

Николаев выложил в своем Instagram фото, на котором он запечатлен вместе с актером Сергеем Шакуровым. «Фруктовый чаек на свежем воздухе с другом, гениальным актером Сергеем Шакуровым. Каюмыч, дорогой, спасибо за душевные денечки! Страсбург — Баден-Баден, 03.29.2018», — пишет исполнитель.

Поклонники отреагировали незамедлительно. И если некоторые восхищались талантами певца и актера, то другие напротив не упустили момента раскритиковать внешность Николаева. «Уже не тот», «Игорь, я вас не узнала! Пока не увеличила фото», «Такие барсучки!», — пишут фанаты. Ранее они раскритиковали другую фотографию певца, заявив, что 58-летний Николаев выглядит старше Аллы Пугачевой.