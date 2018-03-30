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30 марта 2018
22:09  30 марта 2018 0

Фанаты раскритиковали потолстевшего Игоря Николаева. «Я вас не узнала!» ФОТО

Поклонники считают, что певцу стоит обратить внимание на свой внешний видInstagram, Игорь Николаев

Поклонники популярного певца Игоря Николаева разочарованы внешним видом своего кумира. В последнее время исполнитель значительно прибавил в весе, что не может не расстраивать фанатов певца.

Николаев выложил в своем Instagram фото, на котором он запечатлен вместе с актером Сергеем Шакуровым. «Фруктовый чаек на свежем воздухе с другом, гениальным актером Сергеем Шакуровым. Каюмыч, дорогой, спасибо за душевные денечки! Страсбург — Баден-Баден, 03.29.2018», — пишет исполнитель.

Поклонники отреагировали незамедлительно. И если некоторые восхищались талантами певца и актера, то другие напротив не упустили момента раскритиковать внешность Николаева. «Уже не тот», «Игорь, я вас не узнала! Пока не увеличила фото», «Такие барсучки!», — пишут фанаты. Ранее они раскритиковали другую фотографию певца, заявив, что 58-летний Николаев выглядит старше Аллы Пугачевой.

Виктор Жуков
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