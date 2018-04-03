Мужчина зарезал соседа по палате, который стонами мешал ему спать

Утром во вторник, 3 апреля, в общей палате городской клинической больницы №51, расположенной на улице Алябьева в Москве, нашли труп 62-летнего мужчины. При осмотре тела правоохранительные органы обнаружили на нем следы насильственной смерти.
«При визуальном осмотре на теле погибшего мужчины обнаружено два ножевых ранения», — цитирует Life.ru сообщение СУ СК РФ по Москве. По предварительным данным, во время инцидента, когда погиб пенсионер, в палате были другие пациенты медучреждения. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
В убийстве подозревается сосед жертвы по палате, говорится в сообщении Следственного комитета, которое приводит RT. 69-летний мужчина заявил, что убитый своими стонами мешал ему спать.
Ранее 33-летний житель Сургута замерз насмерть рядом с больницей в Нефтеюганске. Следственные органы инициировали проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу, напоминает «Национальная служба новостей». В день инцидента в городе было 37 градусов мороза.