{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,54
Динамика за 2 недели
Евро 70,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 апреля 2018
15:34  03 апреля 2018 0

Мужчина зарезал соседа по палате, который стонами мешал ему спать

СОКБ. Инфекционное отделение. Сургут, больница, палата, сокб, инфекционное отделение
На теле мужчины нашли два ножевых раненияФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Утром во вторник, 3 апреля, в общей палате городской клинической больницы №51, расположенной на улице Алябьева в Москве, нашли труп 62-летнего мужчины. При осмотре тела правоохранительные органы обнаружили на нем следы насильственной смерти.

«При визуальном осмотре на теле погибшего мужчины обнаружено два ножевых ранения», — цитирует Life.ru сообщение СУ СК РФ по Москве. По предварительным данным, во время инцидента, когда погиб пенсионер, в палате были другие пациенты медучреждения. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

В убийстве подозревается сосед жертвы по палате, говорится в сообщении Следственного комитета, которое приводит RT. 69-летний мужчина заявил, что убитый своими стонами мешал ему спать.

Ранее 33-летний житель Сургута замерз насмерть рядом с больницей в Нефтеюганске. Следственные органы инициировали проверку, назначили судебно-медицинскую экспертизу, напоминает «Национальная служба новостей». В день инцидента в городе было 37 градусов мороза.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров