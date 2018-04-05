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05 апреля 2018
04 апреля 2018
02:04  05 апреля 2018 0

Эксперт рассказал, зачем Бузовой идеальный мужчина. «Галочку поставить»

Певица станет героиней женской версии шоу «Холостяк»ФОТО: Ольга Бузова/Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова ищет идеального мужчину, чтобы поставить еще одну галочку в своей якобы успешной жизни. Об этом заявил специалист по межличностным отношениям Константин Саркисян.

По словам эксперта, что артистке не нужен мужчина, так как она сама хорошо со всем справляется. Он также уверен, что Бузова ни с кем не хочет разделять свою жизнь. «Она больше любимого мужчину хочет, как, ну как сказать вам, как еще одну галочку поставить в своей типа успешной жизни», — приводит слова эксперта «Федеральное агентство новостей».

Саркисян также подчеркнул, что поиски любви для певицы являются, скорее всего, ее «внутренним шоу». Поп-дива не готова идти на жертвы ради настоящих чувств: с одной стороны, ей крайне нужны отношения с не менее неординарным, чем она сама, человеком; с другой — она не готова к такому стилю общения, который обычно присущ женам знаменитых и выдающихся мужчин.

Напомним, поп-звезда планирует принять участие в проекте на телеканале «ТНТ», на котором хочет найти идеальную вторую половинку. Бузова также заявила о создании собственной криптовалюты под названием BuzCoin и запуске IT-проекта BUZAR. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Ритце.

Александр Черноскутов
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