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08 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:43  08 апреля 2018 0

Главы МИД России и КНДР обсудят «ядерную проблему» Корейского полуострова

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Встреча Лаврова и его коллеги из Северной Кореи состоится 10 апреляФото: Владимир Андреев © URA.RU

Переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и его северокорейского коллеги Ли Ён Хо пройдут 10 апреля в Москве. Главы МИД обсудят несколько актуальных тем, среди которых — ситуация на Ближнем Востоке, ядерная программа Ирана и безопасность в Азиатско-тихоокеанском регионе, сообщат министерство иностранных дел РФ.

Главным же вопросом станет обсуждение ситуации на Корейском полуострове и поиск путей ее урегулирования, отмечает RT. Как подчеркнули в МИД России, «нерешенность ядерной и других проблем Корейского полуострова по-прежнему является серьезным фактором, сдерживающим российско-северокорейское сотрудничество».

В то же время в МИД РФ заявили, что Россия поддерживает намерение КНДР нормализовать отношения с США и Южной Кореей. Итогом диалога между этими странами должно стать «создание в Северо-Восточной Азии прочного механизма мира и безопасности».

Как напоминают «Известия», в марте Пхеньян выступил с предложением провести встречу между руководителями США и КНДР. В Белом доме согласились на переговоры.

Наталья Володина
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