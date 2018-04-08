Главы МИД России и КНДР обсудят «ядерную проблему» Корейского полуострова

Переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и его северокорейского коллеги Ли Ён Хо пройдут 10 апреля в Москве. Главы МИД обсудят несколько актуальных тем, среди которых — ситуация на Ближнем Востоке, ядерная программа Ирана и безопасность в Азиатско-тихоокеанском регионе, сообщат министерство иностранных дел РФ.
Главным же вопросом станет обсуждение ситуации на Корейском полуострове и поиск путей ее урегулирования, отмечает RT. Как подчеркнули в МИД России, «нерешенность ядерной и других проблем Корейского полуострова по-прежнему является серьезным фактором, сдерживающим российско-северокорейское сотрудничество».
В то же время в МИД РФ заявили, что Россия поддерживает намерение КНДР нормализовать отношения с США и Южной Кореей. Итогом диалога между этими странами должно стать «создание в Северо-Восточной Азии прочного механизма мира и безопасности».
Как напоминают «Известия», в марте Пхеньян выступил с предложением провести встречу между руководителями США и КНДР. В Белом доме согласились на переговоры.