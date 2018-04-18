Скандально известная журналистка Божена Рынска высказала свое мнение по поводу инцидента в кафе «Кофемания» в одном из московских аэропортов. Там посетительнице с ребенком не дали покормить его грудью, сославшись на устав компании.
Об инциденте в кафе на своей странице в Facebook рассказала москвичка Оксана Грачева, которой о случившемся рассказала знакомая. «Немного „забавно“, что кормить в кафе маленьких собачек с некоторыми ограничениями, но вполне можно», — возмутилась Грачева. Божена Рынска же ее мнения не разделила. «Так как офигевшие пролактиновые свиноматки занялись вымогательством, вынуждена вмешаться. Лично мне очень мешает, когда на виду у всего кафе онажемать вываливает пупырчатый сосок и лиловую сиську и начинает кормить младенца», — написала журналистка в Facebook. Она отметила, что для кормления ребенка есть специальная одежда. Рынска также назвала детей «личинками» и «жмыхом».
Отметим, что Божена Рынска уже не раз делала скандальные высказывания по резонансным темам. Так, в феврале она раскритиковала опубликованное в YouTube видео с кричащим в самолете ребенком. «Я бы эту мелкую тварь удавила. Или бы, сорвавшись, в плед самолетный закатала», — процитировало ее тогда «Федеральное агентство новостей».