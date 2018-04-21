Лолита рассказала, что готова выступать за 1000 рублей

02:01 21 апреля 2018 0

По словам певицы, из-за цен иногда приходится ругаться с организаторами гастролей Фото: Лолита Милявская, Instagram

Популярная российская певица Лолита Милявская рассказала, что цены на билеты на концерты должны зависеть не от запросов исполнителя, а от конкретного региона. По словам исполнительницы, в некоторых местах и 1000 рублей за билет — это очень много.

«Я вполне адекватно оцениваю все, что происходит вокруг, — заявила певица. — Иногда даже приходится ругаться с организаторами концертов. Я прекрасно понимаю, что, например, в Екатеринбурге или Питере можно устанавливать нормальные цены, а в каком-то городишке и 1000 рублей — это очень много». Тема была поднята не случайно, пишет «Экспресс-газета»: во время концерта в честь 25-летия «Авторадио» Лолиту буквально засыпали вопросами о ценах на билеты.

Как сообщает издание, в связи с этим руководство радиостанции вспомнило про райдеры эстрадных певцов. Оказалось, что самым скромным в своих запросах стал итальянец Тото Кутуньо — ему был нужен лишь хороший номер в отеле и питьевая вода. А вот победителем по размаху «хотелок» стал Стас Михайлов: певец требует для своих туров отдельный вагон, машины класса «люкс», постоянное наличие красной икры, меда и родниковой воды, номер «люкс» с бильярдом и персональный СПА-салон на все время гастролей.

Что касается самой Лолиты Милявской, то на «Авторадио» припомнили курьезный эпизод из ее карьеры. Так, ради проверки бдительности организаторов певица однажды вписала в свой райдер автомобиль «Ока» с мигалками и была очень удивлена, что в Йошкар-Оле ее встречали на вокзале так, как она и заказывала.

Напомним, после концерта, который Лолита давала в Кургане, у нее объявился родственник, о котором она раньше не знала. Как сообщила сама певица в соцсетях, это ее старший троюродный брат Саша.