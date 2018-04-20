В Зауралье у Лолиты обнаружился троюродный брат

00:08 20 апреля 2018 0

Певица родилась в Западной Украине и ранее о ее родне на Урале известно не было Фото: Лолита, Instagram

Популярная российская эстрадная певица Лолита Милявская после очередного выступления в Кургане сообщила о том, что нашла своего троюродного брата. По словам певицы, она всегда мечтала о старшем брате.

Как написала Лолита на своей странице в сети Instаgram, двоюродный брат у нее уже есть, но он живет в Голландии, сообщает «Экспресс-газета». «Ура!!! Я нашла своего троюродного брата! Саша!!! Всегда мечтала о старшем брате!!! Один двоюродный есть, но живет в Голландии, Серёжа! А теперь у нас! Курган! Люблю!», — такой подписью певица сопроводила опубликованное фото.

Между тем, хотя поклонники и поздравляют звезду с обретением родственника, официальной информации на этот счет представители Лолиты пока не дают, передает Vista News. К тому же, об уральских родственниках певицы, родившейся в Западной Украине, до сих пор не было ничего известно. Возможно, что запись была сделана «на эмоциях», и звания «брата» певица могла удостоить просто хорошего знакомого или давнего друга.

Напомним, днем ранее Лолита выступила с концертом в Нижнем Тагиле. Как писало «URA.RU», певицу очень удивило, что зрители приходили со сменной обувью. «Такое видела только в Прибалтике», — удивилась звезда.