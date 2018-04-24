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24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:44  24 апреля 2018 0

Страны «Большой семерки» пригрозили Москве новыми санкциями из-за Донбасса

Страны G7 пригрозили российской стороне ужесточением санкцийФОТО: G7 Canada, Twitter
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Страны «Большой семерки» заявили о возможности ужесточения санкций против РФ в связи с позицией Москвы по Донбассу. Об этом сообщается в заявлении глав МИД стран G7 по итогам встречи в канадском Торонто.

В соответствующем коммюнике указывается, что возможное продление экономических санкций против РФ связано с исполнением Минских договоренностей. «Эти санкции могут быть отменены, только если Россия полностью выполнит свои обязательства, однако мы также готовы принять новые ограничительные меры в случае, если действия России того потребуют», — приводит ФБА «Экономика сегодня» выдержку из документа. Помимо этого, «Большая семерка» обвинила российскую сторону в дестабилизации ситуации в мире. Однако, представители G7 отметили, что готовы сотрудничать с Москвой по региональным кризисам, а также глобальным вызовам.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в пятницу, 6 апреля Минфин США объявил о новом санкционном списке, в который вошли более 20 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, в том числе — владелец компании «Русал» Олег Дерипаска. Сразу после этого акции алюминиевой корпорации снизились в стоимости на 45 процентов.

Александр Черноскутов
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