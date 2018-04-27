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27 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:20  27 апреля 2018 0

Депутат Рады предложил отобрать у России Крымский мост

Строительство Керченского моста, керченский мост, крымский мост, строительство моста
В Верховной Раде мечтают о контрибуцииФото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что необходимо отобрать у России Крымский мост и передать его под управление некоего международного консорциума. По его мнению, это могло бы стать часть компенсации потерь Украины после возвращения Крыма в состав РФ.

«Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — цитируют заявление Чубарова «Известия». Кроме того, депутат призвал сделать публичное заявление от имени украинских властей о незаконности въезда на полуостров через мост без разрешения из Киева.

Затем, рассуждает Чубаров, необходимо создать некий международный консорциум, который и будет управлять Крымским мостом, отмечает агентство Nation News. При этом, по его мнению, Россия обязана пойти на данное, справедливое на его взгляд, предложение.

В Госдуме РФ слова украинского парламентария вызвали иронию. Российские коллеги порекомендовали парламентарию вернуться к реальности. «У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на крымскую землю. Так что все его заявления из разряда тестов на психическое расстройство», — цитирует телеканал RT заместителя председателя комитета по делам национальностей Руслана Бальбека.

Игорь Чукреев
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