Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) во Владивостоке встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Состоялась встреча Владимира Путина с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым», — заявили в Кремле. Сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале.
Ранее, после пленарного заседания ВЭФ, состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В рамках беседы руководитель региона представил главе государства планы по строительству круглогодичного международного гостиничного комплекса в Хасанском районе и обратился с просьбой о поддержке для привлечения инвесторов к реализации проекта.
