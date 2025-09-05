Путин провел встречу с главой Камчатки Владимиром Солодовым. Видео

Путин провел встречу с Солодовым на полях ВЭФ
Путин провел встречу с Солодовым на полях ВЭФ Фото:
Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) во Владивостоке встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоялась встреча Владимира Путина с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым», — заявили в Кремле. Сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале.

Ранее, после пленарного заседания ВЭФ, состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В рамках беседы руководитель региона представил главе государства планы по строительству круглогодичного международного гостиничного комплекса в Хасанском районе и обратился с просьбой о поддержке для привлечения инвесторов к реализации проекта.

