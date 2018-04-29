Гости из свадебного кортежа открыли стрельбу на оживленной улице

Столичные полицейские задержали двоих гостей из свадебного кортежа. Задержанные подозреваются в стрельбе из окон автомобиля.
«Утром в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что из автомобиля на Нововатутинском шоссе слышны звуки, похожие на выстрелы, предположительно, из травматического оружия», — передает ТАСС слова сотрудника пресс-службы Московского главка МВД России.
Примерно в 11 часов на Калужском шоссе полицейские остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин. Именно их подозревают в том, что они начали стрелять из окон свадебной машины. Задержанные находятся сейчас в отделении полиции, для дальнейшего разбирательства устанавливаются обстоятельства инцидента. В результате происшествия пострадавших нет.