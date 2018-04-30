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30 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:18  30 апреля 2018 0

Америка доставила противотанковые ракетные комплексы Javelin на Украину

Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия, военные, солдаты
Обещанное с 2017 года оружие доставлено на УкраинуФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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На Украину доставлены противотанковые ракетные комплексы Javelin. О поставке вооружения из Америки сообщил РИА «Новости» официальный представитель Госдепа.

«Мы их доставили», — сказал журналистам издания сотрудник госдепартамента. Иных комментариев получить не удалось. Поставка оружия на Украину была одобрена еще в 2017 году. Однако Барак Обама не осуществлял обещанные поставки. Петр Порошенко, в свою очередь, заявлял, что оружие из Америки Киев получит в 2018 году.

Российская Федерация регулярно предостерегала США, поскольку вооружение Украины может привести к эскалации конфликта в Донбассе. Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что поставка оружия на Украину осложнит соблюдение Минских соглашений. О том, что Порошенко будет без согласия парламента использовать оружие на востоке страны, ранее писало «URA.RU».

Виктор Жуков
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