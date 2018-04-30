Америка доставила противотанковые ракетные комплексы Javelin на Украину

На Украину доставлены противотанковые ракетные комплексы Javelin. О поставке вооружения из Америки сообщил РИА «Новости» официальный представитель Госдепа.
«Мы их доставили», — сказал журналистам издания сотрудник госдепартамента. Иных комментариев получить не удалось. Поставка оружия на Украину была одобрена еще в 2017 году. Однако Барак Обама не осуществлял обещанные поставки. Петр Порошенко, в свою очередь, заявлял, что оружие из Америки Киев получит в 2018 году.
Российская Федерация регулярно предостерегала США, поскольку вооружение Украины может привести к эскалации конфликта в Донбассе. Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что поставка оружия на Украину осложнит соблюдение Минских соглашений. О том, что Порошенко будет без согласия парламента использовать оружие на востоке страны, ранее писало «URA.RU».