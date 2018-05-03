Россияне раскупают путевки на море несмотря на падение курса рубля

Россияне начали активно приобретать туристические путевки, отдавая предпочтение пляжному отдыху. На майские праздники 80% путешественников решили отправиться на море, не обращая внимания на подорожание туров.
Самым популярным для поездок периодом стали даты с 28 апреля по 5 или 6 мая, пишет газета «Ведомости». Продажи туроператоров показали рост до 20%. Туристы при этом стали активно пользоваться акциями раннего бронирования поездок на майские праздники. Между тем в целом подорожание туров из-за ослабления рубля составило 3-5%, но на спросе это отрицательно не сказалось. Даже наоборот — во время скачка курсов он увеличился. Эксперты объясняют это тем, что люди, уже решившие ехать на отдых, торопились оплатить поездки, пока они не подорожали еще сильнее.
Большинство российских туристов для поездки в майские праздники выбрали Турцию — например, у Tez Tour продажи этого направления выросли на 40% при том, что цены на проживание в турецких отелях увеличились с прошлого года на 17%. Высока популярность и российских курортов — в первую очередь, Сочи. Цены здесь выросли на 5-10%, но несмотря на это отдых в Сочи и Красной Поляне обходится в 2-3 раза дешевле поездок за границу.
В 2017 году дождливое и холодное лето заставило россиян чаще летать в Турцию. Спрос на эту страну вырос благодаря желанию людей увидеть солнце и за счет падения интереса к Крыму.