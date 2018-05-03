Европа потеряла пятую часть российской нефти

Россия сокращает подачу нефти в Европу. Вместе с тем наблюдается наращивание поставок отечественного черного золота в Китай.
В течение первых пяти месяцев 2018 года Москва поставит в страны Европы на 19% меньше нефти, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Федеральное агентство новостей». При этом соответствующие поставки в Китай в январе — марте уже на 43% превзошли уровень первых четырех месяцев 2017-го.
Восполнять «урон» европейцы будут с помощью стран Ближнего Востока, вытесняемых с азиатских рынков россиянами, добавляет «Национальная служба новостей». По данным РИА «Новости», которое ссылается на Bloomberg, от сложившейся ситуации уже начали страдать морские перевозчики, располагающие избыточным танкерным флотом.