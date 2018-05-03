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03 мая 2018
13:12  03 мая 2018 1

Европа потеряла пятую часть российской нефти

Клипарты. Сургут , качалка, нефть
Поставки нефти из РФ в КНР выросли в этом году уже на 43%Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Россия сокращает подачу нефти в Европу. Вместе с тем наблюдается наращивание поставок отечественного черного золота в Китай.

В течение первых пяти месяцев 2018 года Москва поставит в страны Европы на 19% меньше нефти, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Федеральное агентство новостей». При этом соответствующие поставки в Китай в январе — марте уже на 43% превзошли уровень первых четырех месяцев 2017-го.

Восполнять «урон» европейцы будут с помощью стран Ближнего Востока, вытесняемых с азиатских рынков россиянами, добавляет «Национальная служба новостей». По данным РИА «Новости», которое ссылается на Bloomberg, от сложившейся ситуации уже начали страдать морские перевозчики, располагающие избыточным танкерным флотом.

Виктор Жуков
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