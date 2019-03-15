Риелторы посчитали, на сколько в России подорожало арендное жилье

По данным аналитиков, арендное жилье подорожало из-за роста ставок по ипотеке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Резкий рост ипотеки изменил ситуацию на рынке арендного жилья. В среднем арендные квартиры подорожали от 3 до 7%, сообщают специалисты «Авито Недвижимость».

«Рост ипотечных ставок в конце 2018 — начале 2019 года заставило некоторых россиян отложить покупку квартиры. В результате, подорожало арендное жилье», — сообщил управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

По его словам, однокомнатные квартиры в феврале 2019 года по отношению к февралю 2018 года подорожали на 3,8%, двухкомнатные на 6,7%. Больше всего в цене выросли арендные «трешки» — на 6,9% в сравнении с февралем 2018 года. Средняя цена однокомнатной квартиры по стране составляет почти 16 тысяч рублей. Аренда двухкомнатной квартиры в среднем стоит порядка 24 тысяч рублей, трехкомнатной квартиры — порядка 40 тысяч.

По данным аналитиков, выгоднее всего арендовать жилье и копить на собственное жилье в Магнитогорске, Нижнем Тагиле и Новокузнецке. Так, в Магнитогорске вариант с накоплением и арендой здесь обойдется всего на 393,7 тысячи рублей дороже ипотеки. В Нижнем Тагиле эта разница составит 440,7 тысячи рублей, в Новокузнецке немногим больше полумиллиона.

Ранее сообщалось, что средний размер ипотеки, которую берут россияне, вырос на 22% и составил 1,9 млн рублей. К таким выводам пришли аналитики бюро кредитных исследований «Эквифакс», подготовив исследование ипотечного рынка в России. За прошлый год россияне заняли у банков почти 15 трлн рублей, напоминает «Национальная служба новостей».