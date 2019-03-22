Самыми богатыми оказались чиновники ЯНАО, зарабатывающие 206 тысяч рублей в месяц Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Средняя ежемесячная зарплата муниципальных госслужащих за 2018 год выросла на 7,7% и составила 49,4 тысячи рублей. В органах законодательной власти оплата труда выросла до 72,5 тысячи рублей, исполнительной — до 50,9 тысячи рублей.

«Самыми богатыми оказались чиновники ЯНАО со средней зарплатой 206,5 тысячи рублей. В топ-3 самых богатых чиновников также вошли муниципальные служащие Тюменской области, зарплата которых составила 128 тысяч рублей, и Чукотского АО — 127 тысяч рублей», — пишет портал VSE42.ru со ссылкой на данные Росстата.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года среднемесячная зарплата федеральных чиновников составила около 130 тысяч рублей, напоминает «Национальная служба новостей». Наиболее быстро в прошлом году росли средние зарплаты сотрудников Федеральной службы судебных приставов.