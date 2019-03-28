Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала на своей странице в Instagram пляжное фото, сделанное во время ее путешествия в Таиланд. Звезда «Первого канала» в ироничной манере принесла извинения за снимок, на котором позирует в купальнике на пляже.
«Все, кому больно смотреть на эти фотки, — простите великодушно», — цитирует издание «Дни.ру» Меньшову. Так телеведущая в шутку извинилась перед подписчиками, которые сейчас находятся не в отпуске.
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Ну, короче говоря, можно не только бесконечно смотреть на горящий огонь ???? и текущую воду ???? , но и просто - на прибой океана ???? . А также можно бесконечно в нем сидеть ???????????, не вылезая, если б только не страшно было бы сгореть под солнышком??, потому что такой теплой и комфортной воды я никогда в жизни не встречала. Нигде! Все, кому больно смотреть на эти фотки, - простите великодушно ???????????????????????? Все муки (белой, надеюсь ????) зависти вскоре компенсирую, отправившись уже 1 и 2 апреля прямиком в Сибирь, в Новосибирск и Омск, играть спектакль. А перед этим сыграю спектакль в Королеве. И запишу выпуск рубрики ВМЕСТЕ, над которой работаю и тут, несмотря на солнце и жару... И вообще, каникулы короткие совсем ?????????????????????? Понимаю, что оправдания мои вообще никудышние по сравнению с фоткой ????, но удержаться все равно не могу ???????????? #короткоелето #простителюдидобрые
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