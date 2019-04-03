На спортивного тележурналиста Уткина совершено нападение

На Василия Уткина напали в Москве Фото: Instagram-страница Василия Уткина

На спортивного тележурналиста Василия Уткина было совершено нападение. Комментатор рассказал в своем Telegram-канале, что молодой человек в капюшоне распылил ему в лицо перцовый газ «Черемуха», при этом происходящее он снимал на камеру.

По словам Уткина, напавший поджидал его после тренировки команды «Эгриси» перед выходом из «Локо-Спорт». «Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать», — отметил комментатор, уточнив, что нападение было совершено в темноте рядом с автомобилем. Несмотря на сумерки журналист заметил, что молодой человек был одет в серую худи под курткой. По предположению Уткина, видеозапись нападавшему понадобилась «для отчетности».

Ранее Уткин заявил, что его заставили уйти с «Первого канала» после звонка из администрации президента, писало «URA.RU». Он признался, что сильно расстроился, так как очень хотел поработать на чемпионате мира.