Защитник избирателей из «Голоса» задержан за попытку скрыться от следствия

Активист Роман Удот задержан до решения суда Фото: Роман Удот, Facebook

Член совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роман Удот задержан в Москве по подозрению в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщили, что он скрывался от следствия.

«Активист был задержан сотрудниками отдела полиции „Шереметьево“», — передает РАПСИ со ссылкой на полицию. «Внепланово вызвали на допрос. Дело возобновили (что хорошо). <…> Удивительно приехать в Шереметьево и не встретить засаду НТВ. Задержан до решения суда», — написал Удот на свой странице в Facebook.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» имеет в России статус иностранного агента. Ранее сообщалось, что в марте 2018 года Удот набросился на группу журналистов НТВ, которые задали активисту вопросы о деятельности его организации на прошедших президентских выборах. В ответ общественник разбил видеокамеру и пригрозил «убить» корреспондентку. Нападавший заявил, что сорвался, потому что сотрудники телеканала на протяжении нескольких месяцев преследовали его.