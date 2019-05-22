21 мая 2019

Росстат изменит принцип расчета инфляции

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 05:21
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Кировский. Екатеринбург, касса, покупки, магазин
Ритейлеры помогут Росстату отслеживать рост ценФото: Александр Мамаев © URA.RU

В первом квартале 2020 года Росстат намерен обновить систему расчета инфляции. Ведомство хочет сделать процесс полностью автоматизированным и отказаться от фиксации цен вручную. Об этом журналистам рассказал руководитель Росстата Павел Малков.

Сейчас, как пишет газета «Известия», ведомство ведет переговоры о сотрудничестве с ритейлерами, в частности, с X5 Retail Group, управляющей сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Там изданию подтвердили факт переговоров, однако подчеркнули, что детальной проработки вопроса еще не было. Сейчас компания взяла время на обдумывание возможных вариантов взаимодействия с Росстатом.

В настоящее время в России, как и в других странах, индекс потребительских цен рассчитывается вручную. Для этого специалисты-регистраторы ходят по магазинам и записывают цены на продукцию. Новый способ призван повысить объективность данных, поскольку исключит человеческий фактор — ошибки, сделанные во время записи от руки.

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