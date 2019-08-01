Суд арестовал уральца, который убил блогершу и спрятал ее тело в чемодан

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Мера пресечения по Александру Устинову. Екатеринбург, арест, решетка, заключенный, арестованный, следы крови
Максим Гареев проведет в СИЗО ближайшие два месяцаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Избрана мера пресечения для уральца, которого подозревают в нашумевшем убийстве девушки-блогера в Москве. Решение об этом принял Никулинский районный суд города Москвы.

«Максима Гареева заключили под арест до 28 сентября», — сообщает издание News.ru. Таким образом, до конца сентября мужчина будет находиться в СИЗО. Намерен ли подозреваемый обжаловать это решение, пока не уточняется.

Максиму Гарееву 33 года, он является выходцем из Башкирии, какое-то время жил в Челябинске, после чего переехал в Москву. На допросе он уже признался в убийстве девушки и отметил, что готов сотрудничать со следствием. Расправиться с блогером он решил в ходе конфликта на свидании, где девушка якобы оскорбила и унизила его.

Тело 24-летней девушки нашли 27 июля в чемодане в квартире на улице Пырьева на западе Москвы. На шее и груди погибшей было пять колото-резаных ран. Убитая была студенткой одного столичных из медицинских вузов. Она вела в Instagram популярный блог, в котором писала о путешествиях, косметике и учебе.

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