Суд арестовал уральца, который убил блогершу и спрятал ее тело в чемодан

Избрана мера пресечения для уральца, которого подозревают в нашумевшем убийстве девушки-блогера в Москве. Решение об этом принял Никулинский районный суд города Москвы.
«Максима Гареева заключили под арест до 28 сентября», — сообщает издание
Максиму Гарееву 33 года, он является выходцем из Башкирии, какое-то время жил в Челябинске, после чего переехал в Москву. На допросе он уже признался в убийстве девушки и отметил, что готов сотрудничать со следствием. Расправиться с блогером он решил в ходе конфликта на свидании, где девушка якобы оскорбила и унизила его.
Тело 24-летней девушки нашли 27 июля в чемодане в квартире на улице Пырьева на западе Москвы. На шее и груди погибшей было пять колото-резаных ран. Убитая была студенткой одного столичных из медицинских вузов. Она вела в Instagram популярный блог, в котором писала о путешествиях, косметике и учебе.