Подозреваемый в убийстве блогерши, тело которой нашли в чемодане, оказался уральцем

Подозреваемым в убийстве девушки-блогера является Максим Гареев, уроженец Урала Фото: «ВКонтакте», Максим Гареев

Подозреваемым в убийстве девушки-блогера, тело которой обнаружили в чемодане в съемной квартире, оказался 33-летний уроженец Урала Максим Гареев. В 2007 году мужчина окончил Южно-Уральский государственный университет.

«Окончил Южно-Уральский госуниверситет в 2007 году», — говорится на странице Гареева в соцсети «ВКонтакте». По данным 74.ru, мужчина является выходцем Башкирии, какое-то время жил в Челябинске, после чего переехал в Москву.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве девушки-блогера задержали правоохранители. Мужчина признал свою вину. По его словам, на преступление его толкнуло то, что девушка «унижала его сексуальное достоинство и финансовые возможности».

Тело 24-летней девушки нашли 27 июля в чемодане в квартире на улице Пырьева на западе Москвы. Хозяин квартиры, у которого она снимала жилье, наткнулся на ее труп, когда искал девушку по просьбе родителей. На шее и груди погибшей было пять колото-резаных ран. Убитая была студенткой одного столичных из медицинских вузов. Она вела в Instagram популярный блог, в котором писала о путешествиях, косметике и учебе.