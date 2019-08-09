Сергей Зверев интересуется, где сибирякам брать противогазы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Стилист Сергей Зверев призвал жителей Сибири, где бушуют лесные пожары, приобретать противогазы. По словам шоумена, такой выход из ситуации придется найти тем, кто не может уехать из дома.

«Не все могут себе позволить вывезти детей из задымленной местности. Что им делать?» — написал стилист на своей странице в Instagram. Зверев также опубликовал видео с маленькой девочкой в противогазе.

Информации о том, где можно приобрести средства защиты, на официальных ресурсах регионов, охваченных пожарами, нет. «Есть ли у вас в продаже противогазы? Сколько они стоят? И где их купить?» — задался вопросами Зверев.

Общая площадь лесных пожаров в России составляет порядка 2,8 миллиона гектаров. Режим ЧС введен в пяти регионах РФ, уточняет «Ридус». Самая сложная ситуация возникла в Иркутской области и Красноярском крае, где горит 1,5 миллиона гектаров леса. Минприроды запросило на тушение пожаров до трех миллиардов рублей.