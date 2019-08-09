08 августа 2019

Стилист Зверев дал совет сибирякам, задыхающимся из-за лесных пожаров. ВИДЕО

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Шоумен и парикмахер Сергей Зверев в Тверском районном суде г. Москвы. Москва, зверев сергей, человек в короне
Сергей Зверев интересуется, где сибирякам брать противогазыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Сибирь во власти лесных пожаров

Стилист Сергей Зверев призвал жителей Сибири, где бушуют лесные пожары, приобретать противогазы. По словам шоумена, такой выход из ситуации придется найти тем, кто не может уехать из дома.

«Не все могут себе позволить вывезти детей из задымленной местности. Что им делать?» — написал стилист на своей странице в Instagram. Зверев также опубликовал видео с маленькой девочкой в противогазе.

Информации о том, где можно приобрести средства защиты, на официальных ресурсах регионов, охваченных пожарами, нет. «Есть ли у вас в продаже противогазы? Сколько они стоят? И где их купить?» — задался вопросами Зверев.

Общая площадь лесных пожаров в России составляет порядка 2,8 миллиона гектаров. Режим ЧС введен в пяти регионах РФ, уточняет «Ридус». Самая сложная ситуация возникла в Иркутской области и Красноярском крае, где горит 1,5 миллиона гектаров леса. Минприроды запросило на тушение пожаров до трех миллиардов рублей.

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Население Сибири по прежнему задыхается ... Леса горят... Что делать тем, у кого нет противогазов??? Есть ли у вас в продаже противогазы??? Сколько они стоят??? И где их купить??? Не все могут себе позволить вывезти детей из задымлённой местности... Что им делать??? #противогаз #противогазы #потушитепожарысибири #пожар #пожары #мчс #спасибайкал #спасисибирь #мчс #чс #режимчерногонеба #лес #леса #forest #fire #сибирьгорит #потушитесибирь #мирспасисибирь #якутия #красноярскийкрай #иркутскаяобласть #спасибайкал #спаси_байкал #дети #children #детство #самокат #устьилимск

Публикация от ???? SERGEY ZVEREV ???? (@zverevsuperstar)

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