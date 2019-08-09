Минсельхоз настаивает на уничтожении продуктов, ввезенных в Россию незаконно Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство сельского хозяйства России не поддержало идею запрета на уничтожения санкционных продуктов. По словам замглавы ведомства Оксаны Лут, данная мера может способствовать росту нелегального оборота товаров.

«Минсельхоз в отношении запрещенной к ввозу продукции придерживается позиции по уничтожению такой продукции», — приводит ТАСС выдержку из письма Лут. Нарушение правил ввоза по поддельным документам или без них, по словам замглавы ведомства, может навредить здоровью россиян. Она считает, что такие продукты могут занести в Россию опасные болезни и карантинные организмы.

Обращение с предложением запретить уничтожение санкционных продуктов в правительство было направлено по инициативе депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия». По словам лидера фракции Сергея Миронова, продукцию, которая попала на российский рынок незаконно, не нужно уничтожать. Ее можно передавать в соцучреждения или раздавать нуждающимся, считает Миронов.

В aвгусте 2014 годa Россия зaпретилa ввоз некоторых товаров из СШA, стран Евросоюза, Кaнaды, Aвстрaлии и Норвегии. Под санкциями оказались мясо и мясные изделия, рыбa и морепродукты, овощи, фрукты, молочнaя продукция, уточняет «Национальная служба новостей». Ограничительные меры будут действовать до конца 2020 года.