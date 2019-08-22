Кремль отреагировал на изменение Росреестром персональных данных Путина

Персональные данные президента России Владимира Путина в Росреестре могли быть изменены из соображений безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал такое предположение, комментируя материал «Собеседника», обнаружившего изменения имени и фамилии Владимира Путина в официальной выписке из Росреестра.
«Не могу исключать, что это могло быть связано с тем, что Путин является объектом государственной охраны, самым охраняемым человеком в нашей стране. Возможно, это связано с правилами обеспечения безопасности, но я в данном случае предполагаю вслух, точной информации не имею», — объяснил Песков.
В прошедший понедельник портал «Собеседник» опубликовал материал, согласно которому в выписке Росреестра квартира в Санкт-Петербурге, принадлежащая Владимиру Путину, записана на Игоря Петровича Сергеева-Градского.