Кремль отреагировал на изменение Росреестром персональных данных Путина

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков знает, почему Путина могли переименоватьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Персональные данные президента России Владимира Путина в Росреестре могли быть изменены из соображений безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал такое предположение, комментируя материал «Собеседника», обнаружившего изменения имени и фамилии Владимира Путина в официальной выписке из Росреестра.

«Не могу исключать, что это могло быть связано с тем, что Путин является объектом государственной охраны, самым охраняемым человеком в нашей стране. Возможно, это связано с правилами обеспечения безопасности, но я в данном случае предполагаю вслух, точной информации не имею», — объяснил Песков.

В прошедший понедельник портал «Собеседник» опубликовал материал, согласно которому в выписке Росреестра квартира в Санкт-Петербурге, принадлежащая Владимиру Путину, записана на Игоря Петровича Сергеева-Градского.

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