Лавров пошутил о «достижении дна, с которого постучали» в международных отношениях

Сергей Лавров считает, что отношения России с США и другими странами ослабнут Фото: Владимир Андреев

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что отношения России с другими странами начинают ухудшаться и уже «достигли дна». Так российский политик выразился в разговоре с журналистами на Восточном экономическом форуме.

«На этот счет есть много высказываний — относительно дна, которое было достигнуто, и „со дна постучали“… Я бы сказал, что международные отношения продолжают стабильно осложняться», — передает слова Лаврова ТАСС.

Министр уверен, что Соединенные Штаты Америки и союзники государства собираются подорвать всю международно-правовую систему, устоявшуюся после Второй мировой войны. Также Лавров упомянул, что Вашингтон не считается с договоренностями, которые были достигнуты в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, сообщает RT.

Глава российского МИД напомнил, что с начала 2000-х годов США в одностороннем порядке разорвали уже два соглашения с Москвой — Договор об ограничении систем противоракетной обороны и Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), уточняет «Пятый канал». Теперь же, по словам Лаврова, под угрозой оказался еще и Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).